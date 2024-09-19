秋を代表するグルメと言っても過言ではない、マクドナルドの月見バーガー。俳優の箭内夢菜さんが2024年9月14日に自身のYouTubeチャンネル「箭内夢菜のユメ」を更新。5品の「月見ファミリー」を食べ比べる動画を公開しました。決め手は"バンズ"バーガーからスイーツまで様々なメニューを食べていく中、箭内さんが最も美味しいと選んだのは、新商品の「芳醇ふわとろ月見」。ぷるぷるたまごやスクランブルエッグ風フィリング、ふわも