兵庫県の斎藤元彦知事らが内部告発された問題で、県議会（定数86）は9月定例会開会日の19日、全議員が斎藤氏に対する不信任決議案を共同提出し、全会一致で可決された。斎藤氏は今後、29日までに議会を解散するか、辞職・失職するかの選択を迫られる。知事への不信任が決議されたのは5例目。議会解散に踏み切れば、都道府県議会では初めての事態となる。兵庫県議会で不信任決議案が可決され、本会議場を退席する兵庫県の斎藤元彦