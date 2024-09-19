19日午後4時半ごろ、相模原市中央区光が丘1丁目の下水道工事の現場で、「作業中の男性2人が下水道管内に流された」と市消防局に男性らの同僚から通報があった。30代と40代の作業員が行方不明となり、消防隊員らが捜索している。市消防局によると、現場では下水管の耐震工事をしていた。にわか雨で、急激に大量の雨水が下水管に流れ込んだとみられるという。アメダスでは、同区の降水量は午後3時まで0ミリだったが、同4時までに