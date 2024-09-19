スシローは、2024年9月18日から29日まで、全国のスシロー店舗で、「大大大大感謝のありがとろ祭」を期間限定で開催しています。税込み100円で中トロが食べられる！スシローは1984年に回転寿司を創業し、40周年を迎えています。今回は40周年を飾る最後のキャンペーンとして、お得な税込100円の「大切り中とろ」や「とろサーモン」、希少部位の「地中海産 本鮪大とろ（カマトロ）」などが登場します。その中から、今回は100円となる2