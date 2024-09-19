徳島・鳴門市で海のそばに店を構える、創業５４年の「うずしお食堂」。店主夫婦に加え、母親がホール担当、中学生の娘も味見などでお手伝いと、家族一丸で店を支えている。そんな店の売りは、鳴門の海でとれた海鮮。海の幸を使った定食や丼メニューは約２０種類にのぼり、魚は数日寝かせて最高のタイミングで提供するのが店主のこだわり。また、人気ナンバーワンの鯛の定食では「刺身」「炙り」「漬け」「昆布じめ」を一度に堪能で