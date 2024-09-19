NHK連続テレビ小説『虎に翼』の公式Instagramが更新され、星家に久しぶりに集まった明律大学のメンバーのオフショットが公開された。 参考：『虎に翼』“別人”で再登場の片岡凜にゾクリあの頃と“変わらない”明律大学女子部の姿も 『虎に翼』第123話では、司法試験受験のため上京してきた涼子（桜井ユキ）と玉（羽瀬川なぎ）を囲んで、寅子（伊藤沙莉）、よね（土居志央梨）、香淑（ハ・ヨンス）、梅子（平岩紙）