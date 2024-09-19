ボルボは世界の主要メーカーに先駆けて完全EV化を目指していたが、計画の見直しを余儀なくされた。写真は同社の主力EV｢EX30｣（ボルボのウェブサイトより）スウェーデンの乗用車メーカーのボルボ・カーは9月4日、「2030年までに完全なEV（電気自動車）メーカーになる」という目標を断念したことを明らかにした。同社は2010年、中国の民営自動車大手の吉利控股集団（ジーリー）に買収され、その傘下に入った。上述の目標は2021年3月