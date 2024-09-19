○ホームポジ [東証Ｓ] ケイアイスター不動産 を割当先とする333万3400株の第三者割当増資を実施する。発行価格は600円。 ○倉元 [東証Ｓ] ニューセンチュリー有限責任事業組合など3先を割当先とする125万8000株の第三者割当増資を実施する。発行価格は318円。 [2024年9月19日] 株探ニュース