19日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比290円高の3万7180円と急伸。日経平均株価の現物終値3万7155.33円に対しては24.67円高。出来高は4914枚となっている。 TOPIX先物期近は2610.5ポイントと前日比20.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.37ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 371