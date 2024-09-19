【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■映像作品に完全収録されている東京ドーム公演と、アジアツアーに密着したドキュメンタリーの要素を1分間に凝縮！ King Gnuが9月25日にリリースする自身初の映像作品『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』のトレーラー映像を公開した。 本作は、全国5大ドームツアー『King Gnu Dome Tour 「THE GREATEST UNKNOW