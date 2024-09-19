19日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝142円75銭前後と、午後5時時点に比べ25銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝159円55銭前後と72銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース