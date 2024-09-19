尾道市の元職員の男が道路工事の入札情報を漏らしたとして逮捕・起訴された事件を受け、市は談合防止に向けた研修会を開きました。研修会には、土木課や契約課などの職員約150人が参加しました。この事件は尾道市土木課の元職員の男が2023年、建設会社の元社長に入札情報を渡し、現金6万円を受け取ったとして逮捕・起訴されているものです。これを受け、市は公正取引委員会から講師を招き「官製談合防止法」や過去に全国で起きた談