ここ数日物議を醸している、Snow Man・目黒蓮の結婚をめぐる発言。長引く炎上に、ファンからは、心身の負担を懸念する声も少なくない。目黒は、9月15日に出演した『ボクらの時代』（フジテレビ系）で、「僕も1人の人間なので、やっぱり結婚したいし、家庭も持ちたい」と告白。「僕だけで幸せを感じててほしくない」と、ファンによる過剰な “推し活” をやんわり否定していた。「最近では、同じ事務所所属のSixTONES・ジェシー