“クイズ王”の伊沢拓司9月18日、クイズ番組『東大王』（TBS系）の最終回が放送された。同番組は、いまやタレントとして活動する“クイズ王”の伊沢拓司を筆頭に、鶴崎修功（ひさのり）、鈴木光といった「スター東大生」を輩出。2017年4月にスタートしたが、今回で放送7年半の歴史にピリオドを打った。長らく、さまざまな種類のクイズ番組がお茶の間を楽しませてきたが、ここ最近、相次いで終了の憂き目にあっている。「18日