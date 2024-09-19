2024年9月19日、韓国・朝鮮日報は「米誌ニューズウィークが18日に発表した『2025世界最高の専門病院』評価のがん部門で韓国の3病院がトップ10に入った」と伝えた。記事によると、「2025世界最高の専門病院」評価のがん部門で韓国のサムスンソウル病院が3位にランクイン。前年の5位から2ランクアップし、「世界3大がん病院」に選ばれた。記事は、「1位は米国のMDアンダーソンがんセンター、2位は米国のメモリアルスローンケタリング