熊本市の高齢者向け住宅で83歳の妻を殺害したとして逮捕された88歳の夫の身柄が19日、熊本地検に送られ、警察が現場検証を行いました。 殺人の疑いで送検されたのは、熊本市中央区の無職･丸山衛容疑者(88)です。警察によりますと、丸山容疑者は9月16日夜から17日午前10時半頃までの間に、サービス付き高齢者向け住宅の室内で妻の美智子さん(83)の首をスカーフで絞めて殺害した疑いがもたれています。司法解剖の結果