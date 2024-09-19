俳優の寺島しのぶさんが自身のスレッズで、人間ドックを訪れた感想を綴りました。 【写真を見る】【寺島しのぶ】人間ドックで時代の変化を実感 "胃カメラを操る女医さんがかっこいい"寺島さんは人間ドックで「内科の検診で男性の若めの先生が胸の音聞きますねーとおっしゃり」「私が検査着をめくろうとしたら」「いや、捲らなくて大丈夫ですよーと言われた。」と振り返り「今って捲らなくていいんですね。」と、時代の変化を