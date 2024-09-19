Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2024年9月19日は、一般的な5W出力の充電器に比べ最大3倍速く充電できる「PowerPort III Nano 20W」や2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載した「737 Charger （GaNPrime 120W）」など、Anker（アンカー）のUSB PD充電器がお得