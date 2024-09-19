自民党総裁選に出馬している高市経済安保担当大臣は、報道陣のインタビューで選択的夫婦別姓制度の導入に慎重な考えを示し、いわゆる「通称使用」の拡大で対応すべきと改めて主張しました。高市氏はきょう、報道陣のインタビューに応じ、選択的夫婦別姓制度が導入されれば、生まれたばかりの子どもの姓を父親と母親が争うケースが想定されるなどとして、慎重な考えを改めて示しました。その上で、自身が総理大臣になった場合、過去