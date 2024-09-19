◇セ・リーグ巨人―DeNA（2024年9月19日東京D）巨人の浅野翔吾外野手（19）が19日のDeNA戦（東京D）で豪快なジャンピングキャッチを披露し、マウンドの戸郷翔征投手（24）を文字通り脱帽させた。「2番・右翼」に入って先発出場。3点先取した直後の2回守備だった。戸郷が1死から5番・宮崎に打たれた飛球は右中間への大きな当たり。だが、これに俊足を飛ばした浅野はフェンス際で追いつき、豪快なジャンピングキャッチを