独立行政法人「都市再生機構」（ＵＲ）が、住宅に残された家財の運搬や処分を民間業者に委託する費用を約８億５０００万円過大に見積もっていたことが、会計検査院の調べでわかった。費用は、１立方メートルあたり国の通知を参考にした係数（０・６５）を使って算出するが、ＵＲは、係数を「掛け算」すべきところを、誤って「割り算」していたという。検査院によると、約７０万戸の賃貸住宅を管理するＵＲは、入居者が無断退去