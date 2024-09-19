お笑いタレントの間寛平さん（75）が19日、大阪府警住之江署（大阪市住之江区）の一日署長に就任した。交通ルールを学ぶクイズに子どもらとともに挑み、笑いを交えながら交通安全の大切さを呼び掛けた。吉本新喜劇マドンナ役を卒業した座員ら6人が語る「キャラ探し」秋の全国交通安全運動（21〜30日）に合わせた署の啓発行事。間さんは小学6年生の夏に家族と住之江区内に引っ越し、市立住吉川小（同区西加賀屋4）に通った。