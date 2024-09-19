ＮＥＣは１９日、顔認証の技術を活用し、空港での入国審査や税関申告の手続きを簡略化できる端末やシステムを国から受注したと発表した。２０２５年から順次、羽田、成田、関西の３空港の国際線で導入する。財務省と出入国在留管理庁から、端末計１８８台とシステムの設計などを約１８億円で受注した。このうち１０９台は、２５年４月に始まる大阪・関西万博に合わせて関西空港に設置される。このシステムでは、空港に到着し