19日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝142円台半ばで取引された。午後5時現在は前日比63銭円安ドル高の1ドル＝142円50〜52銭。ユーロは90銭円安ユーロ高の1ユーロ＝158円82〜86銭。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の発言などから、FRBの今後の利下げペースが緩やかになるとの見方が強まり、円売りドル買いが広がった。19日午前には輸入企業の実需のドル買いも重なり、一時144円台に迫るなど荒い値動きとなっ