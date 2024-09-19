Image: shutterstock - Generated with shutterstock AI ChatGPTの叫び声、聞いたことある？ChatGPTに人間の叫び声を再現させることで、不気味な音声を聞けるようです。TikTokユーザーのmod089xは、OpenAIのフラッグシップチャットボットを叫ばせることに成功しました。このやりとりについて、みてみましょう。ChatGPTの絶叫、怖いChatGPTはユーザーから叫ぶことを強制されないと叫んでくれ