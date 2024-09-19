スターチャンネルでは、アニメ『宇宙戦艦ヤマト』の放送50周年を記念して、10月から「『宇宙戦艦ヤマト』放送50周年記念特集」をスタートする。『宇宙戦艦ヤマト 劇場版 4Kリマスター』10月13日(17:30〜)には、昨年12月に劇場公開された『宇宙戦艦ヤマト 劇場版 4Kリマスター』のテレビ初無料放送を含む、3時間の特別番組放送。この特番は、BSJapanextでも同時放送される。特別番組では、ゲストをスタジオに招き、事前にSNSで一般