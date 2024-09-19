きょう午後、神奈川県相模原市の下水道の工事現場で、作業員2人が急な雨による増水で流され、行方不明になっています。警察によりますと、きょう午後4時半ごろ、相模原市中央区の下水道の工事現場で「作業員がマンホールに落ちて流された」と110番通報がありました。相模原市によりますと、地下10メートルにある下水道管の耐震化工事をしていた30代と40代の男性作業員2人が、急な雨による増水で流され、行方不明になっているという