アイドルグループ・timeleszのニューシングル「because」(11月20日発売)が、10月12日にスタートする、菊池風磨主演のテレビ朝日系ドラマ『私たちが恋する理由』(毎週土曜23:00〜)の主題歌に決定した。timelesz(菊池風磨・佐藤勝利・松島聡)○■菊池風磨×久間田琳加出演『私たちが恋する理由』「第2回みんなの推し恋愛マンガ大賞」の大人の恋愛部門で大賞を受賞し、電子書店では3,000万viewを突破したma2氏による大人気コミック『