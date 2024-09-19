19日午後4時半ごろ、神奈川・相模原市中央区の交差点で下水道の工事のため7人がマンホールの中で作業していたところ、30代と40代の男性作業員2人が下水管の中に流されました。2人は19日午後6時50分現在も見つかっていません。当時、周辺ではゲリラ雷雨となっていたという事です。