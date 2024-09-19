◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-広島（19日、神宮球場）1点ビハインドで迎えた2回、ヤクルト・山田哲人選手がソロHRを放ち試合を振り出しに戻しました。この回の先頭打者として打席に向かった山田選手は、対する広島の先発・床田寛樹投手の投じた5球目のストレートをとらえると、レフトスタンドへ運びました。打った瞬間、山田選手はホームランを確信。そのままダイヤモンドを1周しました。この1打は山田選手にとっての今季12本目