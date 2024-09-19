【ポケットペア：特許権侵害に関する訴訟への声明】 9月19日 発表 ポケットペアは9月19日、任天堂およびポケモンが同社に訴訟を提起したことについて、声明を発表した。 任天堂およびポケモンは、モンスター収集サバイバルオープンワールドゲーム「パルワールド」が特許権を侵害しているとして、本日9月19日にポケットペアに対して訴訟を提起。