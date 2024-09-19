競泳ニッポン復活への第一歩となるか――。日本水泳連盟は１９日、梅原孝之競泳委員長が３０日に退任すると発表。任期は来年６月までだったが、本人から退任届が提出されたという。パリ五輪では男子２００メートルバタフライで東京五輪銀メダルの本多灯（イトマン東進）、男子２００＆４００メートル個人メドレーで元世界王者の瀬戸大也（ＣＨＡＲＩＳ＆Ｃｏ．）など、メダルが期待された選手が続々と敗退。メダルは男子４００