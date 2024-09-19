21日(土)・22日(日)に行われる新馬戦の出走馬が、19日確定した。 今週は中山、中京で計8鞍の新馬戦が組まれている。主な出走馬は以下の通り。 ◆9/21(土) ・中山3R(ダ1800m・16頭)クラインシュミット(牝、北村宏司・木村哲也、カリフォルニアクローム)…調教の動きが良く、走ってきそうだ。 フジレイメイ(牡、長浜鴻緒・小笠倫弘、サンダースノー)…母リアライズノユメは、10年兵庫ジュニアGP(JpnII)、