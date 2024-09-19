経済誌のForbesは一般的に高品質な記事を掲載するメディアとみなされており、Googleの検索結果でも上位に掲載される傾向にあります。ところが、Forbesのウェブ記事の一部を担当している「Forbes Marketplace」がForbesのページランクの高さに乗じてGoogle検索の上位に「質の低いアフィリエイト目的のページ」を大量に配置して荒稼ぎしており、本家本元のForbesの買収まで検討していることがウェブサイトの運営に詳しいラーズ・ロフ