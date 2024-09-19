ジェームズ・キャメロン監督（７０）が、原爆をテーマにした映画『ラスト・トレイン・フロム・ヒロシマ』を製作する。現在「アバター」シリーズ３作品に取り組んでいるキャメロン、同シリーズ５作目を終えた後に、２０１５年に出版されたチャールズ・ぺレグリーノ（現在『ゴースツ・オブ・ヒロシマ』を出版予定）のノンフィクション小説の映画化に取り組む。 【写真】「アバタ