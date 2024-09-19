バラエティー番組『秘密のケンミンSHOW極』（読売テレビ・日本テレビ系、木曜午後9時〜）は、「日本全国、その県ならではの魅力をディスカバリー！知っているようで知らないご当地グルメやちょっと変わった習慣など、あっと驚くケンミンの秘密を余すことなくご紹介」（公式YouTubeより）する内容が人気を集めています。今夜9月19日は、「ソース味でも塩味でもない唯一無二の味!?宮城『石巻焼きそば』」が放送されます。『おとなの