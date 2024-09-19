お笑いコンビ・千鳥がMCを務める、Amazonの新番組『最強新コンビ決定戦THEゴールデンコンビ』が10月31日より配信される。今回、相方を指名する側の芸人8人が発表され、高比良くるま（令和ロマン※高＝はしごだか）、せいや（霜降り明星）、堀内健（ネプチューン）、長田庄平（チョコレートプラネット）、澤部佑（ハライチ）、平井まさあき（男性ブランコ）、サーヤ（ラランド）、津田篤宏（ダイアン）の参戦が決定した。【ソ