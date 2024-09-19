ダイソンは19日、同社初のオーディオに特化したヘッドホン『Dyson OnTrac(TM)ヘッドホン（ダイソン オントラック ヘッドホン）』を日本で発売。これにともない、チーフエンジニアであるジェイク・ダイソン氏が来日し、製品の発表会を行った。【写真】カラーバリエーション豊富な『Dyson OnTrac(TM)ヘッドホン（ダイソン オントラック ヘッドホン）』日本での発売に関してジェイク・ダイソン氏は「日本の皆さまは、私たちダイソ