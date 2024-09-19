来年社会人となる専門学校生を対象に税に対する知識や理解を深めてもらおうと、高知税務署が特別授業を行いました。高知市の龍馬情報ビジネス＆フード専門学校で特別授業を行ったのは、学校の卒業生で税理士の矢野太久さんです。高知税務署では毎年生徒を対象に税への理解を深めてもらおうと職場体験を行っています。矢野さんはサラリーマンの1日の生活を例に挙げ、ガソリン代の揮発油税やビール代の酒税など日