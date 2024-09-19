お笑いコンビ・千鳥がMCを務める、Amazonの新番組『最強新コンビ決定戦THEゴールデンコンビ』が10月31日より配信される。乃木坂46の林瑠奈が、MCの千鳥をサポートする番組サポーターに就任した。番組を記念して、期間限定でTikTokのアカウントも開設し、番組情報だけではなく、林の“お笑い熱”が伝わるオリジナルコンテンツも発信していく。【ソロカット】相方指名の芸人8人が解禁！賞レース王者ら豪華な布陣林は「このよう