高知市のオーテピアでシステム障害があり、9月19日の朝から本の検索などができなくなっています。貸し出しや返却などは職員が手作業で行っているということです。高知市のオーテピアでは19日午前7時前から本の検索や予約の受付などを行う図書館情報サービスがシステム障害で停止しました。この影響によりオーテピアの図書館と市内21か所の分館・分室で本の検索や貸し出しの予約、セルフ機器での返却などが