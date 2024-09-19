高知県土佐市の企業が地元の特産品である文旦を広めようと、いまエッセンシャルオイルや入浴剤など様々な商品を手掛けています。このほど新商品が完成したということで取材しました。訪れたのは土佐市の戸田商行です。工場内は木を削る作業の真っ最中。戸田商行は、木毛(もくめん)という、木材を薄く削って作った天然の緩衝材を製造している日本唯一の木毛専業工場です。長年木毛を製造している戸田商行ですが 去年から地元に貢献