「巨人−ＤｅＮＡ」（１９日、東京ドーム）巨人が積極的な走塁でＤｅＮＡを大混乱させた。初回、２点を先制してなお１死一、二塁。モンテスの一邪飛で二走・吉川がタッチアップで三塁へ。捕球したオースティンは完全に無警戒で、隙を突かれた格好。慌てて三塁へ送球したが、これが悪送球となりボールは外野へ転がった。この間に吉川が生還した。本塁はクロスプレーとなったが、タイミングは完全にセーフ。三浦監督はリクエ