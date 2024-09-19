日本高野連は19日、プロ志望届提出選手一覧を公式ホームページで更新。報徳学園（兵庫）の今朝丸裕喜投手、関東第一（東京）の坂井遼投手ら7人が新たに掲載された。今朝丸は最速151キロを誇る右腕で、今春センバツで準優勝するなど3度甲子園に出場。関東第一の坂井は春夏連続で甲子園に出場し、今夏の甲子園では準優勝に導いた。両投手ともにU―18アジア選手権では高校日本代表のメンバーとして日本の準優勝に貢献した。