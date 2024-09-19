地域の防災力を強化しようと、全国の女性消防団員が一堂に集う大会が１９日宇都宮市内で開かれました。 この大会は、女性消防団員の活動を活性化させ、地域の防災力を強化することを目的に開かれています。 今年は「とち乙女から広げよう！未来を担う地域防災の力」をテーマに、全国から女性消防団員をはじめ消防関係者およそ３２００人が参加しました。 開会式では宇都宮市消防団の平山知子さんが開会を宣言しました。