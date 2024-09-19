ひとり暮らしの独身男性70歳。子育て経験ほとんどなし。そんな男性が突如として3歳の女の子を養育しなければならないとしたらどうなるだろうか？【漫画】本編を読むそこには想像のとおり様々な問題が起こる。でも周りの人たちの協力を得ながら、そんなトラブルを愛情をもって乗りこえていくハートウォーミングな物語が本作『ハルとゲン 〜70歳、はじめての子育て〜』（大島由果/KADOKAWA）だ。主人公のゲンは70歳の男性。離