チェルシーの背番号10番に移籍の可能性が浮上している。『TEAMtalk』によると、チェルシーに所属するウクライナ代表MFミハイロ・ムドリクにマルセイユ行きの可能性が浮上しているという。同クラブを指揮するロベルト・デ・ゼルビ監督はシャフタール・ドネツク時代に指導経験のあるムドリクとの再会を熱望しているようだ。2023年1月にシャフタール・ドネツクから8900万ポンドの高額な移籍金でチェルシーに完全移籍したムドリク。し