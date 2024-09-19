サー・ジム・ラトクリフ主導のもと、新スタジアムの設立計画を進めているといわれるマンチェスター・ユナイテッド。現本拠地のオールド・トラッフォードは老朽化が進んでおり、取り壊すのか改修するのか議論が行われていた。現スタジアムを数々の遺産とともに女子チームやアカデミーチームのために残し、隣の敷地に新たなスタジアムを20億ポンドかけて新設するという案が有力だと思われていたが、英『Daily Mail』によれば風向きが