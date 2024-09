MAMAMOOのファサが帰ってきた。ファサは本日(19日)午後6時、各音楽配信サイトを通じて2ndミニアルバム「O」をリリースした。2ndミニアルバム「O」は、ファサのポジティブなアティチュードを感じることができるアルバムで、タイトル曲「NA」をはじめ、「Road」「HWASA」「EGO」「OK NEXT」「just want to have some fun」「O」まで、計7曲が収録されている。タイトル曲「NA」には、ファサならではの主体的なストーリーを盛り込ん