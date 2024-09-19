任期満了に伴い10月に行われる七尾市長選をめぐり、市議会議員の木戸奈諸美氏が19日出馬を表明し、市民の声を聞く市政を実現すると決意を語りました。七尾市内で開かれた出馬会見には、選対本部長を務める清水真一路県議をはじめ、市議や支持者が同席しました。看護士や防災士として活動する木戸氏は50歳、2021年に七尾市議に初当選し現在1期目です。出馬の理由について木戸氏は、一部の人の意見しか聞かない市政の現状に強い憤り